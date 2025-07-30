شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسبات تقدم الدعم الفنى لطلاب الثانوية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى أنه في إطار حرص الوزارة على دعم طلاب الثانوية العامة خلال مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026، تواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.

ويمكن للطلاب الذين يحتاجون هذه الخدمة التوجه إلى أقرب معمل حاسب آلي متاح بالجامعات الحكومية للاستفادة من هذه الخدمات، التي تُقدم مجانًا وتهدف إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

كما يمكن للطلاب التعرف على أماكن معامل الحاسب الآلي من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/100044185308658/posts/pfbid02TAkUgpJyUyiMWJEXWE9aFmpmSBFdVXsA4KzcS9VHbg8EnNS6GXciTZwn9WpSUFTcl



تنسيق الجامعات



معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية