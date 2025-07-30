شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الجولة الأولى لانتخابات الشيوخ 12 أغسطس - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، في 12 أغسطس، نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تجرى يومى الجمعة والسبت في الخارج ويومى الاثنين والثلاثاء المقبلين في الداخل.

ويبدأ الاقتراع في الداخل من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً داخل 8825 مدرسة على مستوى الجمهورية موزعة كالتالي: محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى اسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.

كما يبدأ التصويت في الخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع.

وعقب انتهاء الاقتراع في الداخل والخارج تقوم اللجان العامة في المحافظات وخارج البلاد بارسال النتائج الى الهيئة الوطنية للانتخابات، وبحسب الجدول الزمنى للانتخابات فأن الهيئة حددت يوم 6 أغسطس أخر موعد لتلقى اللجان العامة التظلمات واحالتها الى الهيئة الوطنية على أن تفصل الهيئة في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ عرضها على الهيئة وتخطر مقدم التظلم بقرارها، على ان تعلن النتيجة يوم 12 أغسطس.