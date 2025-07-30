شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم العذراء مريم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة مريم العذراء يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس 2025، ويستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر فى محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وفى محافظات الصعيد يحتفل الكاثوليك مع الأرثوذكس لأن الأسر تكون من الكنيستين، حسبما ذكر الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وخلال هذه الفترة تعمل الرعايا رياضات روحية وعظات للشعب ويزور العديد من المؤمنين المزارات المريمية والمسيرات الروحية. ويعرف صوم العذراء عند الكاثوليك بأنه الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.

ويُعتبر صوم العذراء فرصة روحية للتجديد والتقرب إلى الله من خلال الصلاة، الصوم، والتأمل في حياة القديسة العذراء التي تمثل نموذجًا للقداسة والطاعة. وتتميز هذه الفترة بإعداد روحي مكثف في الكنائس، حيث تُقام الصلوات اليومية، القداسات، والخدمات الروحية التي تركز على فضائل العذراء ودورها في خطة الخلاص.

يُذكر أن صوم العذراء ليس مقتصرًا على الكنائس التي تحمل اسمها فقط، بل يُمارس في معظم الكنائس القبطية، مما يعكس المحبة الكبيرة التي يكنها الشعب القبطي للسيدة العذراء. كما يُحتفل خلال هذا الصوم بعدة أعياد لعدد من القديسين المشهورين، مثل عيد القديسة باسيلا، القديسة جوليتا، والقديسة مارينا، بالإضافة إلى عيد التجلي المجيد.

وتُعد هذه الفترة مناسبة للتأمل في معاني الإيمان والقداسة، وتعزيز الروح الجماعية بين المؤمنين، حيث تتجلى المحبة والتقوى في أبهى صورها. وتُختتم هذه الأيام المباركة بالاحتفال بعيد انتقال العذراء، الذي يُعد من أعظم الأعياد في الكنيسة القبطية.

بهذا الصوم المبارك، تدعو الكنيسة جميع أبنائها إلى المشاركة الفعالة في الصلوات والأنشطة الروحية، لتجديد العهد مع الله والسير على خطى القديسة العذراء في الإيمان والمحبة.