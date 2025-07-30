شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبات مجزية.. جهاز تشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيف غدًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشضباب بمحافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيف لشركة كبرى بمجال المطاعم بمقر الجهاز وتوفير فرص عمل للشباب، غدًا الخميس 31 يوليو 2025، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأوضح الجهاز في بيان له، أن فرص العمل المتاحة هي (عضو فريق) للخريجين فقط، مشيرة إلى الوظيفة توفر عددًا من المزايا للمتقدمين، تشمل: (مرتبات مجزية، وتأمين صحي واجتماعي، وتأمين على الحياة).

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، أنه يمكن للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة التوجه، غدًا، إلى مقر الجهاز الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، والاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "01080552169 - 35720825 – 35711198".

جديرٌ بالذكر، أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب أنشئ بالقرار رقم (3583) لسنة 1999 وهو يتبع محافظة الجيزة وله الشخصيه الاعتبارية المستقلة وهو المنوط به المساهمة في خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة إلى جانب توفير وإتاحة الأسواق والمعارض لعرض وبيع منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية والتى تشتهر المحافظة بالعديد منها مثل السجاد اليدوي بالحرانية والعبايات التراثية بكرداسة والتمور بالواحات والمشغولات اليدوية بالبدرشين وغيرها من المنتجات اليدوية المميزة.