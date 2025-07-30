شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية: مجلس الدولة جهة قضائية عريقة رسالتها إعلاء الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم بزيارة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، لتهنئته بتوليه مهام منصبة رئيسًا لمجلس الدولة.

ورافق الشناوى خلال الزيارة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار هيثم علي عضو مركز الإعلام والرصد.

وكان في استقبالهم لفيف من المستشارين قيادات وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة.

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره العميق لمجلس الدولة كجهة قضائية عريقة، تقوم رسالتها السامية على إعلاء الحقوق وصون الحريات، وأكد على العلاقات التاريخية وتكامل الأدوار بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة داخل منظومة العدالة المصرية، متمنيًا دوام التوفيق له في أداء مهام منصبه القضائي.

ومن جانبه تقدم رئيس مجلس الدولة بالتهنئة للمستشار الشناوي، وتمنياته له بالتوفيق في أداء مهام منصبه القضائي، معربًا عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية كهيئة قضائية مرموقة، ودورها المحوري في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة والممتدة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية.



