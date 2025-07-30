شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى للمصريين بالخارج: المشاركة فى انتخابات الشيوخ واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

دعا النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم إلى المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُعقد للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس المقبلين، مؤكدًا أن المشاركة حق دستوري وواجب وطني في وقت تحتاج فيه مصر إلى تكاتف جميع أبنائها.

وقال هندي، إن المصريين بالخارج كانوا ولا يزالون دائمًا عونًا للوطن وسندًا للدولة المصرية في كافة المواقف، مشيرًا إلى أنهم يمثلون القوة الناعمة الحقيقية لمصر، وينقلون صورتها المشرقة في المحافل الدولية، ويثبتون دومًا مدى ارتباطهم بجذورهم وهويتهم الوطنية.

وأضاف: "تاريخكم الوطني المشرف في دعم الدولة خلال كل مرحلة فارقة لا يُنسى، سواء في مواجهة التحديات الاقتصادية، أو في التصدي لحملات التشويه الخارجية، أو في دعم استحقاقات الدولة المصرية"، مؤكدًا أن المصريين بالخارج يتمتعون بوعي سياسي وثقافي كبير يجعل مشاركتهم الانتخابية أكثر تأثيرًا.

وأوضح هندي، أن الدولة المصرية لم ولن تنسى أبناءها بالخارج، بل توليهم اهتمامًا متزايدًا، وتعزز مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن ومشروعه نحو المستقبل.

وتابع النائب عمرو هندي، قائلًا: "أدعوكم جميعًا للمشاركة في الانتخابات المقبلة، صوتكم يعكس حبكم لمصر، ومشاركتكم دعم للاستقرار والديمقراطية، فكونوا كعادتكم في ظهر الوطن".