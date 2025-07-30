شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين ميشيل: خطاب الرئيس السيسى حول غزة يجسد دور مصر التاريخى الرافض للتهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكدت نرمين ميشيل، عضو الهيئة العليا لحزب الوعي، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول غزة يُعبّر بوضوح عن الموقف المصري الثابت والدور التاريخي للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضافت ميشيل أن مصر تقف كحائط صد أمام المخططات الإسرائيلية التي تحاول فرض أمر واقع على الأرض، وتُواصل جهودها السياسية والإنسانية لإغاثة المدنيين في غزة، رغم التحديات.

وانتقدت ميشيل المحاولات البائسة التي تقوم بها جماعة الإخوان وحركة حماس عبر التحريض على التجمهر أمام السفارات المصرية في الخارج، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل جريمة واضحة الهدف منها تشويه صورة الدولة المصرية وعرقلة جهودها المخلصة في دعم الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن وعي المصريين والمجتمع الدولي بهذه المناورات كفيل بإفشالها، مشيرة إلى أن مصر ستظل طرفًا فاعلًا من أجل سلام عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين ورفض أي حلول قسرية لا تحترم السيادة والكرامة.