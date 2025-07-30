شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة وتحسن نسبى.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 يوليو، حيث يشهد اليوم انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم، طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على بعض شواطئ ) مطروح - العلمين - الإسكندرية ( مما يؤدى الى ارتفاع الامواج من (1.5 - 2.25) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 45 درجة.

الصغرى 30 درجة.