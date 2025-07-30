شكرا لقرائتكم خبر عن منصة نورث أفريكا بوست تشيد بجهود مصر فى تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان غزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت منصة نورث أفريكا بوست" المتخصصة فى الشئون الأفريقية بحجم المساعدات المصرية المرسلة للتخفيف من المعاناة الانسانية عن كاهل سكان قطاع غزة . مؤكدة أن موقف مصر واضح وأصيل منذ اندلاع الأزمة فى السابع من أكتوبر 2023.

وقالت المنصة إن عشرات شاحنات المساعدات الإنسانية دخلت غزة من رفح في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، مضيفة أن عشرات شاحنات المساعدات المصرية المحملة بالإمدادات الإنسانية الأساسية بدأت دخول غزة يوم الأحد الماضي.

وأضافت أن القافلة -التي انطلقت من الجانب المصري لمعبر رفح- حملت مواد غذائية ودقيقا ومواد إعادة إعمار، بينما في جهد مواز، أطلق الهلال الأحمر المصري مبادرة إغاثة كبرى بعنوان "زاد العزة: من مصر إلى غزة"، حيث نشر أكثر من 100 شاحنة محملة بـ 1200 طن من المواد الغذائية، منها 840 طنا من الدقيق و450 طنا من السلال الغذائية.

وأشارت المنصة الإخبارية إلى أن هذه المساعدات تشكل جزءا من الجهود المصرية المستمرة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها قطاع غزة، الذي يقطنه 2.4 مليون نسمة.

وفي خطوة لتسهيل وصول المساعدات، أعلنت إسرائيل مؤخرا عن "هدنة تكتيكية" محدودة في مناطق محددة من غزة بين الساعة العاشرة صباحا والثامنة مساء يوميا، وقالت المنصة إن هذه الهدنات محدودة جغرافيا، وقد وجهت إليها انتقادات لعدم كفايتها.

ولفتت إلى أن الإدانة الدولية قد تصاعدت في أعقاب الكشف عن هجمات عسكرية إسرائيلية على مراكز توزيع المساعدات واستمرار الحصار، الذي يصفه المنتقدون بأنه حملة تجويع متعمدة وشكل من أشكال العقاب الجماعي. وأفادت التقارير بمقتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، الأمر الذي أثار اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وتؤكد وكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، ضرورة دخول ما لا يقل عن 600 إلى 800 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية ــ وهو هدف عاجل لا يزال بعيدا عن التحقق مع تفاقم سوء التغذية بين الأطفال ويأس المدنيين في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر.