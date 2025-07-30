شكرا لقرائتكم خبر عن "الحجر الزراعي" يعلن انطلاق أول شحنة تقاوى بطاطس مينى تيوبر إلى أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تصدير أول شحنة تقاوي بطاطس ميني تيوبر منتجة بالتكنولوجيا الحديثة من مصر إلى دولة أوزبكستان عقب مجهودات فتح السوق الأوزبكي.

وقال الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، أن ذلك يأتي في ضوء تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، نحو تعزيز قدرة مصر في إنتاج التقاوي ووضع مصر على خارطة تصدير التقاوي.

وأضاف المنسي أنه تم تكليف وحدة الصحة النباتية بعقد غرفة عمليات لإعداد الملف الفني للتقاوي المصدرة بالتعاون مع باقي الجهات المعنية، حيث تم عقد فيديو كونفرانس بين الجانبين المصري والأوزبكي بحضور السفير الأوزبكي بالقاهرة، كما تم التواصل بشكل يومي على مدار الساعة لإنهاء الملف في أسرع وقت للحاق بموسم الزراعة في أوزبكستان.

وأوضح أنه بالفعل تم تصدير أول شحنة من تقاوي البطاطس ميني تيوبر والمنتجة بالتكنولوجيا الحديثة من مصر، كما يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصدير باقي الشحنات بالتنسيق مع شركاء النجاح.

كان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد استقبل نهاية مايو الماضي وفداً رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، ومتخصصون في ملفات الاستثمار والصادرات والتجارة والزراعة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات القطاع الزراعي، في إطار التكليفات الرئاسية بتعزيز التعاون مع اوزبكستان ومتابعة الملفات الفنية لتنفيذ مخرجات اللجان المشتركة معها، كما كلف العلاقات الزراعية الخارجية بتنظيم زيارات ميدانية مكثفة للوفد الاوزبكي للعديد من المشروعات والكيانات الزراعيه في مصر، فضلا عن المراكز والمعاهد والمعامل البحثية، والتنسيق مع الحجر الزراعي المصري، كذلك المزارع المتميزة في إنتاج المحاصيل المختلفة، للاطلاع على العديد من التجارب المهمة، والتي يمكن الاستفادة منها في مجال تبادل ونقل الخبرات.

