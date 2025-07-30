شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق المرحلة الرابعة لتدريب العاملين على أجهزة إزالة الرجفان القلبي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي لاستخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، ضمن بروتوكول تعاون مع الكلية المصريةلأطباء الرعاية الحرجة، وهي رابطة علمية تتبع النقابة العامة للأطباء؛ بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية للتعامل الفعّال مع حالات توقف القلب المفاجئ وتعزيز الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه المرحلة تشمل تدريب 40 متدربًا من العاملين في جهات حكومية، منها رئاسة مجلس الوزراء، الهيئة المصرية للشراء الموحد، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ويُعقد التدريب بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن البرنامج ينفذ قرار مجلس الوزراء رقم (272) لسنة 2024، ويعتمد منهجية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي باستخدام نماذج محاكاة واقعية، لتأهيل المشاركين للتدخل السريع والدقيق وفق أحدث المعايير.

‏‎من جانبه أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، أن هذه المرحلة تستكمل مراحل سابقة شملت تدريب كوادر من مؤسسات حكومية، ضمن خطة الوزارة لتعزيز منظومة الطوارئ.

وأشار إلى أن الحصول على شهادة تدريب معتمدة شرط أساسي لاستخدام أجهزة (AED) في المؤسسات الحكومية، لضمان الأمان والدقة في التعامل مع الحالات الطارئة، مؤكدًا استمرار تنفيذ مراحل جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يدعم تطوير خدمات الرعاية العاجلة وتحسين مؤشرات إنقاذ الحياة في مواقع العمل الحكومية.