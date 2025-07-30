شكرا لقرائتكم خبر عن الأب بطرس دانيال: فقدنا جوهرة فنية نادرة.. لطفي لبيب عاش مبتسما ورحل محبوبا والان مع تفاصيل الخبر

نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع المرض.

وقال الأب بطرس: "الراحة الأبدية أعطه يا رب، والنور الدائم فليضيء له، وليسترح بسلام، آمين. فقد العالم أجمع والوسط الفني بصفة خاصة جوهرة خالدة بعد صراع مع المرض، الفنان لطفي لبيب، الذي ظل مبتسمًا حتى آخر لحظة في حياته".

وأكد الأب بطرس دانيال، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الراحل لم يكن مجرد فنان، بل كان إنسانًا نبيلًا أحب جمهوره بصدق، واحترم فنه، وكان دائم التشجيع للفنانين الشباب، محفزًا لهم على تقديم الأفضل.

وتابع: "لطفي لبيب كان يملك حضورًا فنيًا وإنسانيًا نادرًا، وتاريخًا مشرفًا من الأعمال الهادفة التي ظلت محفورة في قلوب المصريين والعرب." واختتم الأب بطرس دانيال كلمته بالدعاء للفقيد: "نطلب من الله الرحمة والعزاء لذويه ومحبيه".

يذكر أن الفنان لطفى لبيب يتمتع بتاريخ كبير في السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم. قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.