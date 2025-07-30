شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ الفائزات بجوائز الدولة للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، ونائبته، بخالص التهنئة إلى السيدات الفائزات بـ جوائز الدولة للتفوق في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2025.

وعبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه الجوائز، مؤكدة أنها تعد تتويج مستحق يعكس تميز المرأة المصرية في مجالات الإبداع والثقافة والفكر، ويبرهن على ما تحققه من إنجازات نوعية تُسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في مصر، مضيفة أن هذه الجوائز تمثل دافعًا قويًا نحو مزيد من الإبداع والعطاء متمنية دوام التوفيق والنجاح لجميع المبدعات، وأن تُلهم هذه النماذج الرفيعة مزيدًا من السيدات والفتيات نحو التميز والابتكار في خدمة الوطن.

تجدر الإشارة الى أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة،و رئيس المجلس الأعلى للثقافة، قد أعلن أسماء الفائزين والفائزات بجائزة الدولة للتفوق في مجالات الفنون والآداب والعلوم إجتماعية، وذلك بعد إجراء التصويت الرسمي بحضور أعضاء المجلس من كبار المثقفين والأكاديميين والنقابات الفنية، وبمشاركة الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وقد فازت الكاتبة فاطمة المعدول بجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب، فيما فازت كل من الدكتورة نازلي مدكور، واسم الدكتورة الراحلة مشيرة عيسى بجائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون،كما حصلت الدكتورة نهلة إمام على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية، وفازت كل من الدكتورة منى حجاج والدكتورة نيفين مسعد بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.