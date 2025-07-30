شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل عددا من الأساقفة بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أمس الثلاثاء، عددًا من الآباء الأساقفة، منهم الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس. وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بلجنة الرهبنة.



خلال لقاء الأنبا دانيال بولا

كما استقبل أيضًا الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، حيث عرض على قداسة البابا بعض الملفات الخاصة بالإكليريكية.



أثناء لقاء الأنبا مكاري

ولإيبارشية وسط الجيزة، استقبل قداسة البابا الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الإيبارشية، الذي عرض على قداسته أمورًا تخص العمل الرعوي في الإيبارشية.