شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للخطوط الجوية توقيع بروتوكول تعاون مع دار الإفتاء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ممثلة فى قطاع السياحة ( الكرنك ) برتوكول تعاون مع دار الإفتاء المصرية، وذلك فى حضور فضيلة الدكتور/ نظير عياد - مفتي الديار المصرية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

يأتي ذلك في إطار سعي مصر للطيران الناقل الوطني لتوسيع نطاق خدماتها السياحية وتعزيز التكامل بين أنشطتها المختلفة في خطوة تستهدف تعميق دور مصر للطيران الناقل الوطني المصري في كافة المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية.

وقع البروتوكول أشرف راتب رئيس قطاع السياحة ( الكرنك ) مفوضاً عن الطيار محمد عليان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ونظيره المستشار أسامة الهنداوي رئيس قطاع مكتب مفتي الجمهورية.

وفى بداية اللقاء رحب فضيلة الدكتور/ نظير عياد - مفتي الجمهورية و الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالتعاون المثمر مع كيان كبير مثل الشركة الوطنية مصر للطيران في تقديم خدمات السفر و السياحة داخل وخارج جمهورية مصر العربية وأن تكون الناقل الرسمى لدار الإفتاء المصرية.

وأضاف فضيلة المفتى بأن توقيع البروتوكول ياتى مواكبا ضمن حزمة الاستعدادات التى تعدها دار الإفتاء حاليا لإطلاق ( المؤتمر العلمي لصناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي ) فى نسخته العاشرة والذي من المقرر أن يعقد في الثاني عشر والثالث عشر من أغسطس المقبل، والذى يضم في عضويته أكثر من مائة هيئة إفتائية من مختلف دول العالم.

من جانبه أكد الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران الخطوط الجوية أن توقيع البروتوكول يأتى تماشياً مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات وزارة الطيران المدنى والسياسة التى تحرص عليها الشركة القابضة لمصر للطيران للتوسع فى نطاق أكبر من المؤسسات والهيئات والوزارات لتقديم أفضل الخدمات التى تقدمها الشركة من خلال قطاعاتها المختلفة و قطاع السياحة ( الكرنك ) فى تقديم خدمات السفر والسياحة الداخلية والخارجية و الحج والعمرة.

وأوضح أشرف راتب رئيس قطاع السياحة أن توقيع البروتوكول يوفر حزمة من الخدمات فى مجالات عدة، من حجز تذاكر الطيران بأسعار مناسبة ، و تنظيم المؤتمرات والفعاليات، بالإضافة إلى خدمات الاستقبال في المطارات، والنقل السياحي، وتنظيم رحلات الحج والعمرة، وغيرها من الخدمات السياحية المتميزة، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج الإيجابية والتوسع فى تقديم أفضل الخدمات.

وأعرب راتب عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على الاهتمام بالتعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة المصرية و الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة وتحفيز التعاون المشترك وقد قام بتقديم الدرع لفضيلة الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية و الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

و على الجانب الأخر أكد المستشار أسامة الهنداوي رئيس قطاع مكتب مفتي الجمهورية بأن خطوة التعاون المشترك بين الجانبين تتيح الفرصة للاستفادة من خبرات وإمكانيات قطاع السياحة فى تقديم الخدمات السياحية داخل وخارج جمهورية مصر العربية، واختيار شركة مصر للطيران لتقوم بدور الناقل الرسمي لكافة الجهات المتضمنة للبروتوكول في كافة الفعاليات الداخلية والخارجية.