شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: محطة جزيرة الذهب تعمل بكامل طاقتها وانتظام الخدمة تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب، تفاصيل عودة الخدمة وانتظامها لدى جميع المواطنين، وذلك بعد انتهاء فرق إصلاح عطل محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء من أعمال وضع الجهد بالكامل على الدوائر الجديدة التى تم تركيبها وإعادة التيار الكهربائي للمحطة وعودة الأحمال المفصولة عن مناطق الجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى بالكامل.

وقال المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب، إن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل الآن بكامل طاقتها، حيث تنتج 750 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، وتغذي عددًا من المناطق، أبرزها: الهرم، وفيصل، والعمرانية، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، وصول الخدمة وانتظامها تدريجيًا في المناطق التي لا تزال متضررة.

وأشار إلى أن الشركة دفعت بسيارات مياه شرب نقية إلى المناطق التي لا تزال تعاني من انقطاع الخدمة أو ضعفها، وذلك بهدف تلبية احتياجات السكان إلى حين انتظام الخدمة لديهم بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن خدمتي الكهرباء ومياه الشرب انقطعت مؤخرًا عن عدد من مناطق محافظة الجيزة، بسبب أعمال إدخال مغذٍ كهربائي جديد لمحطة مياه جزيرة الدهب، وذلك لتقوية الشبكة وضمان استقرار الخدمة مستقبلًا.