شكرا لقرائتكم خبر عن موقع التنسيق يواصل إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مكتب التنسيق إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لليوم الثانى على التوالى، ضمن أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى 2026 /2025، إذ تمت إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى الرسمي أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات، ويستمر إتاحة تسجيل الرغبات حتى يوم السبت الموافق 2 / 8 /2025 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب.

وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر وعدد طلاب 21853، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16577 طالبا، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81% بإجمالى عدد طلاب 54073 طالبا، وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب المقدر من النظام الجديد 92503.

وأوضح مكتب التنسيق أن فيما يخص طلاب الثانوية العامة النظام القديم سجل الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر وعدد الطلاب 1411 طالبا وعدد الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 280 طالبا، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % وعدد الطلاب 527، ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى المقدر من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالبا وطالبة.

ويتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى باستخدام الحاسب الآلى الشخصى على مدار الـ 24 ساعة أو من خلال التوجه لمعامل تنسيق الجامعات الحكومية التي تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.