شكرا لقرائتكم خبر عن تسونامى يضرب اليابان وروسيا بعد زلزال عنيف يهز المحيط الهادئ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت أمواج مد عاتية (تسونامي) المناطق الساحلية في جزر الكوريل الروسية والجزيرة الشمالية الكبرى لليابان، هوكايدو، وذلك عقب الزلزال العنيف الذي وقع صباح اليوم بالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت منذ قليل عن وقوع زلزال قوي بلغت شدته 8 درجات على مقياس ريختر، في منطقة تقع قبالة سواحل كامتشاتكا، وأصدرت على إثره تحذيرًا من خطر حدوث موجات تسونامي، قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد، على طول الساحل الشرقي المطل على المحيط الهادئ.

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال العنيف وقع في وقت مبكر، مشيرة إلى احتمال امتداد تأثير التسونامي إلى مناطق واسعة تشمل هوكايدو والمناطق المجاورة.

في السياق ذاته، أصدرت سلطات مقاطعة سفيروكوريلسك الروسية تحذيرًا مماثلًا من خطر تسونامي، وبدأت بالفعل في تنفيذ عمليات إجلاء للسكان المقيمين في المناطق الساحلية، وفقًا لما نقلته قناة "آر تي" الروسية.

ولم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة عن خسائر بشرية أو مادية، في حين تستمر السلطات في البلدين بمتابعة الوضع عن كثب.