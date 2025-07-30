شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تنتظر سفاح المعمورة أمام "جنايات مستأنف" - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

سطرت محكمة جنايات الإسكندرية كلمة النهاية فى محاكمة سفاح المعمورة المتهم بالقتل العمد والنصب والسرقة بالإكراه، بحكم إعدامه في القضية.

وتبقى أمام دفاع المتهم فرصة للاستئناف على الحكم خلال المدة القانونية، وتوجد سيناريوهات تنتظر المتهم أمام الاستئناف منها:

ـ تأييد حكم الإعدام وفى هذه الحالة يحق للمتهم الطعن على الحكم.

ـ تخفيف الحكم للسجن وفى هذه الحالة يحق للمتهم الاستئناف على الحكم.

ـ براءة المتهم من التهم المنسوبة للمتهم.

وارتكب المتهم 3 جرائم قتل بسبب الطمع فى أموال الضحايا، وجرائم القتل وهي:

جريمة القتل الأولى

ارتكبها المتهم ضد المجنى عليه المهندس محمد إبراهيم، بعد توجه الضحية، لمكتب المحاماة الخاص بالمتهم بشارع 45 بمنطقة العصافرة، ليكون محاميه الخاص فى عمليات البيع والشراء، ليضع المجنى عليه ثقته فى المتهم وجعله صديقه المفضل، ليضع السفاح سيناريو وخطة متكملة الأركان، لقتل المجنى عليه، والتعدى عليه بالضرب، ثم جعله يتصل بأسرته ويخبرهم بأنه بخير وسوف يتزوج من سيدة أجنبيه وطلب منهم عدم التواصل معه لأنه سيسافر للخارج، وبعد ذلك قتله ودفنه فى شقة العصافرة.

جريمة السفاح الثانية

نفذها ضد زوجته داخل مكتبه الجديد فى منطقة المعمورة، بسبب مشاكل نشبت بنهما، ليقرر التخلص.

جريمة القتل الثالثة

ارتكبها المتهم فى حق موكلة عندما استولى منها على مبالغ من المال وعند مطالبتها بأموالها قرر وخطط ودبر لإنهاء حياتها.