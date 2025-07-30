شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل.. 9 أخطاء شائعة تسبب حرائق الشقق فى الصيف - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيدالأربعاء، 30 يوليو 2025 04:30 ص
حذرت إدارة الحماية المدنية من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:
1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
2- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
7- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
8- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.
9- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
