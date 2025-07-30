شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل.. 9 أخطاء شائعة تسبب حرائق الشقق فى الصيف - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

حذرت إدارة الحماية المدنية من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

2- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

7- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

8- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

9- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.