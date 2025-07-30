تحذير عاجل.. 9 أخطاء شائعة تسبب حرائق الشقق فى الصيف - الخليج 365

الارشيف / أخبار مصر

تحذير عاجل.. 9 أخطاء شائعة تسبب حرائق الشقق فى الصيف

تحذير عاجل.. 9 أخطاء شائعة تسبب حرائق الشقق فى الصيف

كتب عبد الرحمن سيد

الأربعاء، 30 يوليو 2025 04:30 ص

حذرت إدارة الحماية المدنية من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

2- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

7- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

8- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

9- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

