الصحة تحذر: السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان وتهدد القلب والرئة والمعدة - الخليج 365

قالت وزارة الصحة والسكان إن السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان ولا تخلو من الضرر، وهو ما يتطلب التوقف عنها تماما، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل مع الخط الساخن الخاص بالإقلاع عن التدخين 105 أو 15335.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن السجائر الإلكترونية لها أضرار جسيمة على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "تحتوى السجائر الإلكترونية على نسبة هائلة من النيكوتين والسموم المضرة التي تؤدى إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانات".

وأكدت وزارة الصحة والسكان زيادة معدل المدخنين عالميا، وأضافت: "كان عدد المدخنين عام 1990 يتجاوز 870 مليون مدخن، وفى عام 2015 أصبح 933 مليونا، وحاليا بلغ 1.3 مليار مدخن حول العالم، وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالإقلاع عن التدخين.