ركيزة أساسية للاقتصاد.. كل ما تريد معرفته عن القطن المصرى

القطن المصرى يعد من أعرق وأجود أنواع القطن في العالم، ويُعرف عالميًا بلقب "الذهب الأبيض" لما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة تستخدم فى صناعة أفخم المنسوجات.

يمتلك القطن المصرى تاريخًا طويلًا يمتد إلى القرن التاسع عشر، حيث أصبح ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى فى عهد محمد على باشا.

وتتميز زراعته بتوافر ظروف مناخية مثالية في مناطق الدلتا والصعيد، ما يمنحه صفاته الفريدة، ورغم ما واجهه من تحديات فى السنوات الأخيرة، تتواصل الجهود حاليًا لإعادة القطن المصرى إلى مكانته العالمية، عبر تحسين السلالات، وتطوير طرق الزراعة والحلج، وتوسيع قاعدة التصدير.

ويظل القطن المصري ليس مجرد محصول زراعي، بل رمزًا للجودة ومصدر فخر للصناعة والزراعة المصرية.



وخلال النقاط التالية نتعرف على أهم المعلومات عن القطن المصرى:

- القطن المصرى يعرف عالميًا بالذهب الأبيض لما يتميز به من جودة ونعومة فائقة.

- أليافه طويلة وفائقة الطول، وهى ما تجعله الأفضل فى لصناعة المنسوجات الفاخرة.

- له مكانة عالمية مرموقة و مطلوب بشدة فى الأسواق الدولية.

- بدأت زراعته المنظمة فى عهد محمد على باشا بالقرن 19.

- يعمل به آلاف المزارعين والعمال فى الزراعة، الجنى، الحلج والصناعات.

- يزرع فى دلتا النيل وبعض مناطق الصعيد بظروف مناخية مثالية.

- يفضل الجنى اليدوى فى أغلب المناطق للحفاظ على نقاء الألياف.

- الدولة تعمل على تحسين السلالات لزيادة الإنتاج ومقاومة الآفات.

- يمثل أساسًا للصناعات الوطنية ويوفر فرصًا تصديرية كبيرة.