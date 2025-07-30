شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أمريكى من موجات تسونامي وشيكة على سواحل روسيا واليابان - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نظام التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) الأمريكى، إن موجات تسونامي خطيرة قد تتشكل على سواحل روسيا واليابان خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن المخاوف من تشكل تسونامي تأتي بعد زلزال بقوة 8 درجات ضرب الساحل الشرقي لروسيا.

وتابع: "نقيّم مخاطر تشكل موجات تسونامي ارتدادية بعد زلزال ضرب ساحل روسيا الشرقي.. وأطلقنا تحذيراً لجزر جوام وماريانا من تشكل تسونامي".