شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال عنيف بقوة 8 درجات يضرب سواحل روسيا.. وتحذيرات من حدوث تسونامي - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الجيوفيزياء الموحدة في كامتشاتكا، التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تسجيل زلزال عنيف بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

وأكد مرصد الزلازل الأمريكى وقوع الزلزال قرب السواحل الروسية، فيما أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تحذيراً من احتمال حدوث تسونامي في المحيط الهادئ، نتيجة الهزات العنيفة. كما تم إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي في هاواي وألاسكا، بالإضافة إلى منطقة غوام.

ويأتي هذا الزلزال بعد سلسلة من النشاطات الزلزالية التي شهدتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأيام الماضية، حيث وقع زلزال بقوة 4.4 درجات قبالة سواحل شبه جزيرة نيمورو جنوب شرق اليابان، من دون أن تُسجل أي خسائر بشرية أو مادية، كما ضرب زلزال آخر بقوة 5.4 درجات سواحل مقاطعة لامبونغ في جزيرة سومطرة الإندونيسية. ولا تزال السلطات تتابع الأوضاع في كامتشاتكا والمناطق المحيطة بها لرصد أي تداعيات محتملة.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، وهي واحدة من أنشط المناطق زلزاليًا وبركانيًا في العالم، ويعود سبب الزلازل القوية فيها إلى موقعها الجيولوجي الفريد على "حلقة النار" في المحيط الهادئ.