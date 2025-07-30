شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الصمت الانتخابى بماراثون الشيوخ غدا وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، يبدأ العد التنازلي لفترة الصمت الانتخابي، التي تبدأ غدا الخميس، بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة للدعاية الانتخابية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس داخل مقار البعثات الدبلوماسية، فيما يدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي 4 و5 أغسطس.

وفي هذا السياق، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة (24) على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.

وبحسب المادة ذاتها، تُحدد فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على موعد الاقتراع، مع حظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.