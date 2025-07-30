شكرا لقرائتكم خبر عن مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين فى سبتمبر - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وأصدر أبيلا هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان مماثل لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وبعد أيام من إعلان فرنسا عن خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال أبيلا في منشور على فيس بوك: "موقفنا يعبّر عن التزامنا بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

وكانت حكومة مالطا تتعرض لضغوط متزايدة من داخل صفوفها للاعتراف بدولة فلسطينية، كما دعت المعارضة اليمينية في منتصف يوليو إلى الاعتراف الفوري.

ولهذه الجزيرة: العضو في الاتحاد الأوروبي: تاريخ طويل في دعم القضايا الفلسطينية، ودعمت جهود حل الدولتين.

وكشف أبيلا لأول مرة عن خطط الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو، قائلا إن ذلك سيتم في مؤتمر للأمم المتحدة في يونيو، ولكن تم تأجيل المؤتمر لاحقا. وكانت أيرلندا والنرويج وإسبانيا قد اعترفت بفلسطين دولة مستقلة في مايو.