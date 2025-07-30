شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إدخال مادة البرمجة لمنهج المدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إدخال مادة البرمجة على مناهج طلاب المدارس المصرية اليابانية في إطار خطة التوسع في مسارات تدريس البرمجة، موضحا أن المادة التعليمية المُقدمة من الجانب الياباني في هذا الإطار تتميز بالسير وفقاً لمنهج محدد وواضح، كما تنقسم إلى مستويات من مبتدئ ثم متوسط ومتقدم، مؤكدا على أن عدد تلك المدارس سيصل إلى 70 مدرسة ببداية العام الأكاديمي 2025/2026.

ويسعى نظام التعليم المصرى فى المدارس المصرية اليابانية إلى تزويد الطلاب بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمى شامل يسمى فى نظام التعليم اليابانى التعليم الشامل للطفل، وهو نظام يقوم على تحقيق النمو المتوازن لكل من العقل والقيم والجسد ويضمن أرضية لتنمية المهارات الأكاديمية وإثراء الوجدان والمشاعر الإنسانية والتطور البدنى الصحى معًا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول رياض الأطفال إلى نهاية المرحلة الثانوية كمدرسة مكتملة المراحل وتقدم كل الصفوف الدراسية، ووفق منظومة التعليم الجديدة، موضحة أن أكبر صف دراسى بالمدرسة العام الدراسى 2025 – 2026 هو الصف الأول الإعدادى ويتم إضافة صف جديد كل عام والمنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية ولغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع فى اللغة الإنجليزية Connect Plus ولغة ثانية وهى اللغة الفرنسية حتى تاريخه.