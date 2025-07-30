شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى الإمارات برواتب تصل إلى 12 ألف درهم.. اعرف التخصصات والشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات التقديم على 103 فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك برواتب مجزية تبدأ من 1500 درهم وتصل إلى 12 ألف درهم شهريا، بحسب التخصص والخبرة.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح اعتبارا من أمس الثلاثاء، ولمدة 10 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

يأتي الإعلان في إطار جهود الوزارة المتواصلة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التخصصات المطلوبة تشمل عددًا من الوظائف الهندسية والفنية، أبرزها:

مهندس تخطيط أول (عدد 2): خبرة 8 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات

مهندس كميات (Q.S) (عدد 2): خبرة 5 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات

مهندس جودة (QA/QC) (عدد 2): خبرة 5 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات

مهندس موقع "فيت أوت" (عدد 2): خبرة 4 سنوات – الراتب من 8000 إلى 12000 درهم – مع توفير السكن والمواصلات

فني تبريد (عدد 6): خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات

فني كهرباء (تشغيل وصيانة) (عدد 10): خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات

نجار مسلح (عدد 10): خبرة 4 سنوات – الراتب من 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات



وأشارت الوزارة إلى أن الشركة الإماراتية تتحمل جميع تكاليف الاستقدام، كما توفر التأمين الطبي، والإقامة، وساعات العمل اليومية المحددة بـ 8 ساعات، وفقًا لقوانين العمل المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.