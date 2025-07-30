شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يجيز لمرشحى القائمة والفردى بمجلس الشيوخ الحصول على بيانات الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

أجاز قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، لكل مترشح أو حزب له مرشح في انتخابات مجلس الشيوخ أن يحصل على بيان بأسماء الناخبين في الدائرة.



وفي هذا الإطار، نصت المادة (19) من قانون مجلس الشيوخ على أن يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.



ووفقا المادة، تسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم.