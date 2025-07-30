شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية عقب نتيجة الدور الثانى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن مجلس جامعة الأزهر سينعقد اليوم، بمقر الجامعة بمدينة نصر، لبحث الاستعداد للتنسيق وتحديد موعد تسجيل الرغبات، والتى سيتم فتح باب التسجيل عقب ظهور نتيجة امتحانات الدور الثانى أول سبتمبر المقبل.

وكان الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قدم التهنئة إلى الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي - الأدبي) للعام 2025م.

وأعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2025م الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب أداء اختبارات القدرات من يوم الاثنين الماضي ولمدة أسبوعين.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشرف على مكتب تنسيق القبول، أن التسجيل إلكترونيًّا؛ تيسيرًا على الطلاب في ضوء توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030م.

وبيَّن بكري أن الكليات التي تجرى بها اختبار قدرات تتضمن كليات: (التربية بنين القاهرة - التربية بنات القاهرة - التربية بنين تفهنا الأشراف - التربية بنين أسيوط - التربية بنات أسيوط - القرآن الكريم وعلومها بنين بطنطا - علوم الرياضة بنين - علوم الرياضة بنات - الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف - اللغات والترجمة بنين القاهرة - شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة).

وأضاف بكري أن هذه الكليات لا يستطيع الطالب أو الطالبة الالتحاق بها إلا بعد اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بهذه الكلية، مشيرًا إلى أن الذي لا يجتاز القدرات في هذه الكليات يرشح للكلية التالية في الرغبات بشرط الحصول على مجموعها.

وأضاف بكري أن التسجيل يكون من خلال رابط خدمات جامعة الأزهر:

https://share.google/RBJYxBqBIWcKDNhai