شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الجبهة الوطنية: مصر حملت القضية الفلسطينية على عاتقها وخاضت من أجلها حروب والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن حزب الجبهة الوطنية استطاع أن يرسخ لنفسه قاعدة شعبية واسعة في مختلف المحافظات، لما يحمله من رؤية وطنية صادقة وبرنامج واقعي يعبر عن آمال المصريين وطموحاتهم، مشيرا إلى أن الحزب انطلق من قلب الشعب مؤمنا بأن قوة أي حزب سياسية تقاس بمدى قربه من المواطنين وقدرته على تمثيلهم بصدق.

وأضاف "شعراوي" خلال كلمته بمؤتمر حزب الجبهة الوطنية، الذي نظمته أمانة الحزب بالقليوبية على أرض مدينة شبرا الخيمة، بحضور عدد كبير من القيادات الحزبية بالأمانة المركزية، وأمانات المحافظات، أن القضية الفلسطينية حملتها الدولة المصرية على عاتقها وخاضت من أجلها حروب، وضحت من أجلها بآلاف من خيرة شبابها.

وتابع "شعراوي"، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت سياسة ثابتة وواضحة وفاعلة تجاه الشعب الفلسطيني، منذ تولي الرئيس قيادة البلاد سواء في المحافل الدولية أو المحلية، والتي طالب فيها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن لا سلام في الشرق الأوسط دون الاعتراف بأحقية الشعب الفلسطيني في أرضه، وأنه منذ 7 أكتوبر 2023 طالب الرئيس السيسي المجتمع الدولي بحقن دماء الفلسطينيين، وقام بالكثير من الجهود في إقامة مستشفيات ميدانية عالجت أكثر من 100 ألف من الجرحي والمصابين، كما أرسل أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت القطاع رغم ما تعانيه الدولة المصرية من تحديات اقتصادية داخلية.

ومن ناحيته قال المهندس محمد عبد الظاهر، أمين العلاقات الحكومية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، إن حزب الجبهة الوطنية انطلق في توقيت مهم من تاريخ الوطن ليثري الحياة السياسية ويدعم الديمقراطية ويرعي مصالح الوطن والمواطن، مؤكدا أنه على الجميع المشاركة الفعالة لاختيار الأفضل وأن نتشارك معا لوضع أساس سليم لمستقبل أفضل.