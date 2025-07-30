شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 8 أسواق تصديرية جديدة لمحاصيل مصرية رئيسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بمصر، برئاسة الدكتور محمد المنسي، عن نجاح مصر في فتح 8 أسواق تصديرية جديدة لمحاصيل زراعية هامة، تشمل العنب، والرمان، والمانجو، والبطاطس، بالإضافة إلى تقاوي البطاطس، من بينها جنوب إفريقيا، وكوستاريكا، وأوزبكستان، والهند، والفلبين.

يأتى هذا الإنجاز في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز صادرات القطاع الزراعى، وفتح قنوات تصدير جديدة، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد الزراعية.

ويعكس هذا النجاح الكفاءة العالية التي يتمتع بها الحجر الزراعي المصرى فى تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ما يضمن وصول المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية بأعلى مستويات الجودة ومطابقتها للمواصفات الدولية.

وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية حرص مصر على تنويع وجهات التصدير والاعتماد على الأسواق الجديدة لتوسيع قاعدة المستهلكين وزيادة العائدات من الصادرات الزراعية، ما يسهم فى تحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي، ويعزز من مكانة مصر كأحد الموردين الرئيسيين في الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور محمد المنسى على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التى قد تواجه تصدير المنتجات الزراعية والعمل على فتح المزيد من الأسواق الجديدة فى المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن الحجر الزراعى مستمر فى تطوير منظومته الفنية لضمان سلامة وجودة المحاصيل المصدرة.