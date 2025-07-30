شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع عملاق.. شبكة القطارات السريعة توفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة سيمنز المصنعة لقطارات شبكة القطارات فائقة السرعة الجارى تنفيذها في مصر، أن المشروع يخلق أكثر من 40,000 وظيفة مباشرة، كما يوفر مبادرات تدريبية شاملة لتزويد المهنيين الشباب بالمهارات اللازمة لمستقبل في السكك الحديدية.

وأضافت الشركة، عبر موقعها، أن شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في مصر تعد مثالًا رئيسيًا على كيفية دفع البنية التحتية للتقدم البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى العمل على إزالة الكربون من التنقل، وأن المشروع يظهر كيف يمكن أن تسير حلول النقل المستدامة وتنمية القوى العاملة جنبا إلى جنب.

وتنفذ مصر الخط الأول للقطار الكهربائى السريع، حيث يتم تنفيذ 3 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2000 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح ويبلغ طوله 675 كم.

ويعرف الخط الأول باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)، يبلغ طوله 675 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح).

كما يضم مركز للتحكم والسيطرة، ويبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15 قطارا، سريعا، و 34 قطارا إقليميا، و 14 جرار بضائع، كما أن هذا الخط يدخل ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة

ويتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة الى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.