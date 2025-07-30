نقابة العلاج الطبيعي: بيان "اتخاذ إجراءات ضد حاملي الدكتوراه من التربية الرياضية" مزور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إنها اطّلعت على بيان منسوب لما يسمى "اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل" التابعة لوزارة العمل، وكذلك على هجوم بعض صفحات خريجي كليات التربية الرياضية، ردًا على بيان نُسب إلى النقابة العامة للعلاج الطبيعي، يتضمن رفع قضايا ضد من ينتحل صفة دكتور علاج طبيعي.

وأكدت النقابة أن هذا البيان "مزور" ولا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن النقابة العامة للعلاج الطبيعي، ولا يمت لها بصلة سواء في أسلوب الكتابة أو شكل الطباعة.

وأضافت النقابة، في بيان رسمي: إن خطواتها ضد المُدّعين والدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي، سواء من بعض خريجي كليات التربية الرياضية أو غيرهم، واضحة وضوح الشمس للجميع، وهي إجراءات قانونية وتنفيذية تتم بالتعاون مع الجهات المسؤولة، وقد صدرت بالفعل أحكام بالسجن ضد العديد من الدخلاء على المهنة. وأكدت أنها لا تنزلق إلى مهاترات صفحات التواصل الاجتماعي، التي يديرها من لا صفة لهم.

وأشارت إلى أن النقابة على مسافة واحدة من جميع المهن والتخصصات، ولكلٍ دوره في مجاله، مؤكدة وجود علاقات وطيدة مع نقابة المهن الرياضية، الكيان القانوني الممثل لخريجي كليات التربية الرياضية، مع احترام دورهم الكبير في رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح عن الأصحاء.

واختتمت النقابة بيانها بالقول: نعيد التنبيه لكل من تسوّل له نفسه العمل بمهنة العلاج الطبيعي دون تصريح مزاولة من وزارة الصحة، بأننا سنتخذ أشد الإجراءات القانونية والإعلامية لتوضيح حقيقة الدخلاء أمام المريض المصري.