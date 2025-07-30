شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لأهالى الجيزة.. بدء أعمال اللحامات استعدادًا لإعادة تشغيل الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل الفرق الفنية المتواجدة حالياً لإصلاح العطل بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى أعمال اللحامات وهى المرحلة الأخيرة والنهائية استعدادا لإعادة التيار الكهربائي للمحطة، وعودة الاحمال المفصولة عن مناطق الجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى.

ومن المتوقع أن تستغرق أعمال اللحامات ما يقرب من ساعتين خاصة بالدائرتين بمحطة محولات جزيرة الذهب و مثلهم فى نفس الوقت بمحطة محولات الهرم، وتسابق الفرق الفنية الزمن حاليا لانهاء كافة الأعمال والإصلاحات واختبارات التشغيل اليوم لإعادة التيار الكهربائي للمواطنين.

كانت وزارة الكهرباء أعلنت أن الأطقم العاملة تمكنت من إصلاح الكابل 2 ، ونجحت فى إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع وجاري تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وبذلك تعمل المحطة من خلال الكابلان المغذيان 1 و 2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية في نطاق المحطة.

وفى هذا السياق، تواصل الأطقم العاملة جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وتم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل فى المناطق الاخرى، واختبارها استعدادا لعمليات الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل، هذا وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.