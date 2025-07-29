شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: انقطاع الكهرباء كان لحظيا ولم يوثر عى حركة التشغيل - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الطيران فى بيان لها منذ قليل بالإشاره إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية بشأن انقطاع فى التيار الكهربائي بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، تؤكد وزارة الطيران المدني أن الانقطاع كان لحظيًا ومحدودًا، ولم يؤثر بأي شكل على مباني المطار أو على انتظام حركة التشغيل أو خدمات الملاحه الجوية.

وأن الإنقطاع كان في الخط الاحتياطي المغذي لمركز القاهرة للملاحة الجوية، وقد تم على الفور التواصل مع مسؤولي شركة الكهرباء، الذين أفادوا بأنه جاري العمل على استكمال الإصلاح في هذا الشأن.

ونُود التأكيد على أن الخط الرئيسي المغذي للمطار يعمل بكفاءة واستقرار تام ولم يتأثر، كما أن المنظومة الكهربائية الخاصة بمطار القاهرة ومركز القاهرة للخدمات الملاحية مؤمنة بالكامل بمحطات خاصة مجهزة بمصادر تبادلية، بالإضافة لمولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع، مما أسهم في تقديم الخدمات الملاحية والجوية بصورة طبيعية ودون أي تأثير.

كما تؤكد الوزارة أن كافة العمليات التشغيلية في مطار القاهرة الدولي تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولم يتم رصد أي تأثير على رحلات الطيران أو الخدمات المقدمة للمسافرين.

وتُشيد وزارة الطيران المدني بجاهزية فرق التشغيل والطوارئ، وتُثني على سرعة الاستجابة من وزارة الكهرباء والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية لضمان انتظامية التشغيل.