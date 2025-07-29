شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يثمن تصريحات رئيس وزراء بريطانيا حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

ثمّن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تصريحات رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر"، حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد السيد الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- على ان إعلان بريطانيا عن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة على مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معربًا عن تطلعه لاتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في اقرب وقت دون قيد او شرط.

وجدد الرئيس السيسى، موقف مصر الثابت بأن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.