نقابة العلاج الطبيعى: بيان اتخاذ إجراءات ضد حاملي الدكتوراه من التربية الرياضية "مزور" - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إنها طالعت بيان ما يسمي باللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل "تابعة لوزارة العمل"، وهجوم بعض صفحات خريجي كليات التربية الرياضية، وبعض الفيديوهات التي تحتوي علي ألفاظ خارجة، وتهديد واضح لقيادات النقابة العامة للعلاج الطبيعي، وذلك ردا على بيان منسوب للنقابة العامة للعلاج الطبيعي، يتضمن رفع قضايا ضد كل من ينتحل صفه دكتور علاج طبيعي، مؤكدة أن ذلك البيان بيان مزور ولا أساس له من الصحة، ولم يخرج من النقابة العامة للعلاج الطبيعي، ولا يمت للنقابة بصله كطريقة كتابة أو طباعة شكل البيان.

وأضافت النقابة، فى بيان،: علما بأن خطوات النقابة ضد الادعياء والدخلاء علي مهنة العلاج الطبيعي، سواء من بعض خريجي كليات التربية الرياضية أو غيرهم واضحه وضوح الشمس للجميع، وهي إجراءت قانونية وتنفيذية، بالتعاون مع الجهات المسؤلة، ووصلت لأحكام بالسجن ضد العديد من الدخلاء علي المهنة، ولا تنزلق النقابه ضد مهاترات علي صفحات التواصل الاجتماعي مما لا صفه لهم .

وأشارت إلى ان النقابة علي مسافة واحده من جميع المهن والتخصصات كلا في عمله ولدينا علاقات وطيدة بنقابه المهن الرياضية الكيان القانوني الممثل لخريجي كليات التربيه الرياضيه ونحترم دورهم العظيم في رفع معدلات اللياقه البدنيه و الترويح عن الاصحاء.

وأضافت: ونعيد تنبيه كل من تسول له نفسه العمل بمهنة العلاج الطبيعي بدون تصريح مزاوله من وزاره الصحة، باتخاذ أشد الإجراءات القانونية والاعلامية لتوضيح حقيقه الدخلاء أمام المريض المصري.