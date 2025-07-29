شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الحياة عضو التحالف الوطنى تطلق أولى فعاليات مشروع "خطوات للأمام" والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر ،عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تدريبًا متخصصًا للآجئين حول المهارات الأساسية لإدارة المشروعات الصغيرة، وذلك بهدف تمكينهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

يأتي هذا التدريب ضمن مشروع "خطوات للأمام"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ويعد برنامجًا تنمويًا شاملًا يهدف إلى دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال بناء قدراتهم في مجالات ريادة الأعمال وإدارة المشروعات، بما يسهُم في خلق فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشتهم.