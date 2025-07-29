شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهوري ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ بمركز بني عبيد والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب الشعب الجمهوري مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، "الدكتورة ولاء هرماس رضوان" و"الدكتور نور الدين مصطفى"، اللذان يخوضان السباق الانتخابي ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر تحت رمز «كليوباترا».

شهد المؤتمر حضورًا بارزًا لقيادات الحزب، يتقدمهم اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية "أمين التنظيم المركزي"، إلى جانب الدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، المهندس شادي المنزلاوي أمين أمانة قطاع الأعمال وتنمية الموارد المركزية، الأستاذ نشأت حتة أمين أمانة الشباب المركزية، المستشار أحمد حبيب الأمين المساعد لأمانة المجالس المحلية المركزية، والمهندس أحمد إسلام، أمين مساعد أمانة التخطيط والتطوير المركزية.



افتتح المؤتمر بعزف السلام الجمهوري، تلته كلمات قيادات الحزب وبعض الضيوف.

من جانبه، توجه اللواء محمد صلاح أبوهميلة، بالشكر لجميع الحضور من القيادات الشعبية والمواطنين، مشيدًا بالدكتورة ولاء هرماس رضوان والدكتور نور الدين مصطفى، معتبرًا إياهما نموذجًا ملهمًا للنجاح والكفاءة، خاصة أنهما استطاعا بجهودهما المخلصة وتفانيهما أن يصبحا مثالًا يحتذى به في خدمة المجتمع وتحقيق الإنجازات.

ودعا الأمين العام للحزب الجميع، للمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنها مسؤولية وطنية لدعم هذا النجاح وتعزيز دور مجلس الشيوخ كركيزة أساسية في بناء الدولة.

بدوره، أكد السيد أحمد الألفي، على أهمية المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشيوخ، داعيًا أبناء الوطن للمساهمة في هذا الاستحقاق الذي يرسخ الديمقراطية ويسهم في صياغة مستقبل مصر.

وأضاف أمين التنظيم المركزي، أن القائمة الوطنية نجحت في اختيار كوادر متميزة تجمع بين الخبرة والكفاءة، وتمثل الأحزاب المختلفة فضلًا عن تمتعها بالقدرة على خدمة المواطنين بإخلاص وتفانٍ، مشيرًا إلى أنها تعكس التكامل بين الأحزاب، مما يعزز الوحدة الوطنية ويدعم مكانة مؤسسات الدولة.

من ناحيتها، عبرت الدكتورة ولاء هرماس عن عميق شكرها وامتنانها لقيادات الحزب، وأهالي مدينة بني عبيد على دعمهم اللافت، مؤكدة التزامها بخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم من خلال العمل الدؤوب والمخلص في مجلس الشيوخ.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور نور الدين مصطفى، أن ترشحه ضمن القائمة الوطنية يمثل مسؤولية كبيرة لخدمة الوطن والمواطنين، واعدًا بالعمل بكل تفانٍ لتعزيز التنمية وتحقيق مصالح المجتمع في مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور النائب الدكتور مكرم رضوان رئيس لجنة الصحة المركزية، النائب أسامة عبد العاطي وكيل اللجنة الرياضية المركزية، الأستاذ محمد حمودة أمين الحزب بمحافظة الدقهلية، إلى جانب السادة أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وأمناء المراكز والأقسام، بالإضافة إلى مشاركة آلاف المواطنين.