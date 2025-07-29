شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب زكريا مرشح الجبهة الوطنية: برنامجي يستند إلى خبرة تشريعية وتنموية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الإسكان المركزية بحزب الجبهة الوطنية، ومرشح الحزب على المقعد الفردي بمحافظة الإسكندرية، أن ترشحه على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يستند إلى خبرة تشريعية وتنموية وعلمية متراكمة، وليس فقط إلى الشعبية أو الوجاهة الاجتماعية.

وقال زكريا، خلال لقائه في برنامج الشارع النيابي على قناة "اكسترا نيوز"، إن تجربته بدأت بعيدًا عن العمل الميداني، إذ لم يكن على صلة مباشرة بالشارع، لكنه اكتسب خبرة كبيرة بعد تعيينه في مجلس الشيوخ بالدورة السابقة، حيث تولى تنسيق التحالف الوطني للعمل الأهلي في الإسكندرية، مما منحه فرصة للعمل التنموي والخيري بشكل منهجي ومنظم.



وأضاف: "أنشأنا أكبر قاعدة من المتطوعين، ونسقنا مع الجمعيات الأهلية الفاعلة، ووفرنا مساعدات متنوعة للمواطنين بطريقة احترافية ومنظمة، سواء غذائية أو خدمية".



وأوضح زكريا أن عمله النيابي انطلق من رؤية استراتيجية لتنمية مدينة الإسكندرية على المدى الطويل، من خلال محركات اقتصادية وثقافية وسياحية، لخلق بيئة استثمارية وسياحية مستدامة. وقال: "اشتغلت على ملف تطوير الإسكندرية علميًا واستراتيجيًا، وأحد أهم النماذج هو تطوير المتحف اليوناني الروماني، إذ لم يقتصر العمل على مبنى المتحف فقط، بل شمل أيضًا الأراضي والمباني المحيطة والشوارع المملوكة للدولة".

وأشار إلى أن دوره النيابي لم يقتصر على المشروعات الميدانية، بل شمل أيضًا العمل البحثي والعلمي، حيث أصدر ستة كتب وأبحاث منشورة دوليًا خلال خمس سنوات، تخاطب شريحة الأكاديميين وأساتذة الجامعات، وهي شريحة مؤثرة في المجتمع السكندري.

ولفت إلى أن أحد أهم محاور عمله هو الرهان على الشباب، حيث قال: "بدأت عملي السياسي من قاعدة الشباب، وأنشأنا فعاليات جذبت آلاف المتطوعين، من بينها موائد رمضان، ومبادرات بيئية بالتعاون مع وزارة البيئة، واستطعنا جذب شرائح متنوعة من الشباب أصحاب الرؤى".