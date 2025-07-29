عاصم الجزار: الجبهة الوطنية "صوت الحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني :

قال الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن الحزب يتبنى مفهومًا عقلانيًا للإصلاح يجمع بين رفض الجمود وتجنّب الثورية المطلقة، مشيرًا إلى أن الحزب يسير على خطى "صوت الحكمة" لتحقيق الصالح العام، من خلال رؤية متوازنة تسعى للإصلاح التدريجي المنضبط.

وأضاف "الجزار" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "الإصلاح الحقيقي هو مفتاح الاستقرار والسلام، ولا توجد دولة في العالم ازدهرت دون أن تمرّ بمرحلة إصلاح شاملة تقودها مؤسسات مسؤولة".

وشدّد على أن الحفاظ على الدولة الوطنية أولوية لا تقبل التهاون، مؤكدًا أن العالم شاهد مصير الدول التي سمحت بوجود فصائل عنيفة خارجة عن الدولة، ما قادها إلى الفوضى والانهيار، مشيرًا إلى أن مصر تجاوزت هذه التحديات بفضل وحدة مؤسساتها ووعي شعبها.

وأشار إلى أن مشروع "الجمهورية الجديدة" الذي تتبناه الدولة المصرية نجح في إرساء قواعد التنمية الشاملة، وساهم في جذب استثمارات كبرى من القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح أنه لولا استثمار الدولة في مدينة العلمين الجديدة، لما شهدنا الطفرة الاستثمارية الحالية في منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن التنمية العمرانية والاستراتيجية لا تأتي صدفة، بل برؤية وتخطيط طويل الأمد.

وأكد رئيس الحزب، أن البرنامج السياسي والاقتصادي للحزب قائم على الواقعية والمسؤولية، قائلاً: "لن نعد الناس بما لا نستطيع تنفيذه على أرض الواقع، لدينا خطة واضحة ومحددة بجداول زمنية، تضع المواطن واحتياجاته في صميم أولوياتنا".