متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني :

قال المهندس وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن السبب الرئيسي للأزمة هو أعمال تطوير مصدر التغذية الكهربائية لمحطة مياه جزيرة الدهب، التي تغذي مناطق استراتيجية وحيوية في المحافظة.



وقال عابدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "كل الأبعاد"، على قناة "إكسترا نيوز"، إن وزارة الكهرباء بذلت جهودًا كبيرة خلال الأيام الماضية لتوفير مصدر تغذية كهربائية جديد للمحطة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تستهدف منع تكرار الأزمة مستقبلًا.



وأضاف أن العمل استمر طوال ليلة أمس، وتم تشغيل نحو 75% من طاقة محطة مياه جزيرة الدهب منذ الصباح، ما سمح بضخ ما يقرب من 600 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، مؤكدًا أن الخدمة بدأت تعود تدريجيًا إلى عدد من المناطق، وإن ظلت بعض الأماكن تعاني من ضعف أو انقطاع جزئي.



وأوضح عابدين أن المناطق الأقرب لخطوط المياه الرئيسية ومحطة الضخ الرئيسية استعادت الخدمة بشكل أسرع، بينما لا تزال أطراف الشبكات وبعض المناطق النائية تعاني من التأخر، مؤكدًا أن الشركة تدفع بسيارات مياه نقية لتلك المناطق لحين اكتمال عودة الخدمة كليًا.



وأشار إلى أن غرفة عمليات برئاسة محافظ الجيزة وبإشراف السكرتير العام للمحافظة، تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الشكاوى، والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان توصيل المياه بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن سيارات نقل المياه يتم تحريكها بناءً على الطلبات التي ترد من المواطنين أو المؤسسات مثل المستشفيات والمخابز وأقسام الشرطة.



ودعا عابدين المواطنين للتواصل مع الخط الساخن 125 لتقديم الشكاوى وطلب سيارات المياه، مؤكدًا أن جميع الخطوط الساخنة الخاصة بالمحافظة، ومجلس الوزراء، والشركة القابضة للمياه، تعمل على تلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.



وفي ختام حديثه، أكد المهندس وليد عابدين أن فرق العمل مستمرة في اختبارات تشغيل المغذي الكهربائي الجديد، وأنه من المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال خلال ساعات، مؤكدًا حرص الشركة على سرعة إعادة الخدمة لجميع المناطق والتخفيف عن المواطنين في ظل الأجواء الحارة.



