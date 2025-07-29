شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كافة ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ونحن على أعتاب استحقاق هام تستعد له البيئة السياسية في مصر وهو انتخابات مجلس الشيوخ، يجب على وسائل الإعلام أن تُراعي الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.

وفي هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتي:

- عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.

- مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.

- استعمال عناوين معبرة عن المتن.

- عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.

- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه أو أبداه في الاستفتاء.

- عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب.

- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.

- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.

- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانوناً للدعاية.

- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.

- وذلك بعد استخراج التصاريح اللازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات.