حماة الوطن يختتم حملته الانتخابية بمؤتمر حاشد

القاهرة - سامية سيد - نظّم حزب حماة الوطن مؤتمره الجماهيري الختامي لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك داخل الصالة المغطاة باستاد العاصمة الإدارية، وسط حضور لافت من قيادات الحزب وعدد كبير من المواطنين.

وشهد المؤتمر حضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام، وأحمد العطيفي، أمين التنظيم، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، في مشهد عكس مدى التفاعل الشعبي مع الحزب ومرشحيه.

وتضمّن الحفل عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز أنشطة الحزب وجهوده في مختلف المجالات، وهو ما لاقى استحسان الحضور الذين تفاعلوا مع كلمات قيادات الحزب برفع الإعلام والهتافات المؤيدة.

وخلال كلماته، أكد النائب أحمد العوضي أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التلاحم بين القوى الوطنية ومؤسسات الدولة، مشددين على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة لضمان استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية.

وفي لفتة إنسانية ضمن فعاليات المؤتمر، أعلن الحزب عن تجهيز عدد كبير من العرائس من الأسر الأولى بالرعاية، في إطار جهوده المجتمعية الهادفة إلى دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأوضح حمادة قدري سمور، القيادي بحزب حماة الوطن، أن الحزب جهز أكثر من 300 عروسة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتعزيز الدور الاجتماعي للأحزاب والمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار سمور إلى أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، بل تندرج ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها الحزب في مختلف المحافظات، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أكبر قدر من الدعم المجتمعي.

وأعرب المواطنون عن امتنانهم لمثل هذه المبادرات، مؤكدين أن ما يقدمه الحزب من مساعدات ملموسة يسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاعهم، ويعكس روح التكافل المجتمعي، كما يبعث برسالة طمأنينة بأن هناك من يشعر بهم ويقف إلى جوارهم في الأوقات الصعبة.