دونالد ترامب: نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين - الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بطريقة "صحيحة"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف دونالد ترامب أنه تحدث قبل يومين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن "إسرائيل لا تريد أن تسرق حماس المساعدات الإنسانية". وفي سياق متصل، أعرب دونالد ترامب عن رفضه للاعتراف البريطاني المرتقب بدولة فلسطين.