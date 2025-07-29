دونالد ترامب: نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين - الخليج 365

الارشيف / أخبار مصر

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم حسان

الثلاثاء، 29 يوليو 2025 09:58 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بطريقة "صحيحة"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف دونالد ترامب أنه تحدث قبل يومين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن "إسرائيل لا تريد أن تسرق حماس المساعدات الإنسانية". وفي سياق متصل، أعرب دونالد ترامب عن رفضه للاعتراف البريطاني المرتقب بدولة فلسطين.

