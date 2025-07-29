شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الاتحاد الأوروبى: نتعاون مع مصر لتحقيق رؤيتها فى مجالات الطاقة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعربت أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن سعادتها العميقة بتوليها منصب رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، مؤكدة أن علاقتها بمصر ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات مضت حين كانت تعيش فيها وأسست علاقات قوية مع الشعب المصرى.

وقالت إيخهورست في حوار خاص لـ"الخليج 365": "تفاجأت عندما عرفت أنني سأتولى هذا المنصب، وراودني شعور بالدهشة ثم الحنين، فقد عشت في مصر من قبل، وكونت عائلة بعد أن تزوجت مصري، لكن في الوقت ذاته أدركت حجم المسؤولية، فالعمل هنا كبير، والعلاقات بيننا وبين مصر شديدة الأهمية.



وأكدت السفيرة أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي متينة، استراتيجية، وعميقة الجذور ، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين يغطي مجالات متعددة، منها: التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والأمن، والهجرة، مضيفة: "لا شك أن مصر شريك محوري للاتحاد الأوروبي في المنطقة."

وفيما يتعلق بفرص التعاون ، أشارت إيخهورست إلى أن التحول الأخضر أحد المحاور الرئيسية التي من خلالها تتعزز الشراكة مع مصر، قائلة: "هناك إمكانيات هائلة للمشروعات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة المستدامة، وكل ذلك يتماشى مع رؤية مصر وأهداف الاتحاد الأوروبي المناخية."

وأضافت أن هناك مجالات أخرى واعدة لتعميق التعاون مثل التحول الرقمي، والابتكار، والبحث العلمي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يسعى لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة وخلق فرص عمل جديدة، خاصة لفئة الشباب.

وأوضحت السفيرة أن تمكين الشباب المصري وتدريبهم على التقنيات الحديثة يُعد هدفًا مشتركًا، مشيرة إلى أن تعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية، وخصوصًا بين الشباب والأكاديميين، يظل أولوية قصوى لبناء جسور تفاهم وشراكات مستدامة بين الشعوب.