شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: نستهدف تنفيذ 800 منحة تدريبية مجانية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سَلّمَ وزير العمل محمد جبران ، اليوم الثلاثاء شهادات تَخرج لعدد 350 مُتدرب من بين 456 مُتدربًا بمنحة مجانية ، تَدربوا داخل معهد الساليزيان الإيطالي"دون بوسكو" ، فرع الأسكندرية ، بخلاف الدُفعة الخامسة التي تَفقُد الوزير الورش الخاصة بها أثناء العملية التدريبية، مؤكدًا إستهداف تدريب 800 مُتدرب كمرحلة أولى خاصة في مجالات الالكترونيات ، واللحام ،والكهرباء والتحكم الألي، والميكانيكا، والتكييف والتبريد،واللغات وغيرها من المهن .

وقال الوزير إن فعالية تسليم هذه الشهادات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ..وأكد الوزير في كلمة له أن تسليم "الشهادات" ،يأتي أيضًا كثمرة من ثمار التعاون المُثمر بين وزارة العمل ، ومعهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والأسكندرية ،حيث نجح هذا التعاون أيضًا في تَخرجّ 1447 مُتدرب من فرع المعهد بالقاهرة ، مع البدء في مرحلة جديدة تستهدف 1800 مُتدرب جديد بمنح مجانية من "الوزارة" .

وأوضح الوزير أن هذه الأرقام خير دليل وبشكل عملي وميداني على نجاح هذه التجربة من التعاون مع هذا المعهد العريق ،وذلك في إطار بروتوكول بين "الوزارة" و"المعهد" لتدريب الشباب وتأهيلهم ، لتلبية احتياجات سوق العمل ،على 23 مهنة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،وبشهادات ذات معايير دولية ،بالإضافة إلى كورسات في اللغتين الإنجليزية والإيطالية ، وفي المهارات الحياتية أيضا..وعلى هامش هذه الفعاليات قام الوزير جبران بتسليم 11 جائزة ،عبارة عن "شنط وأدوات" لعدد من أوائل المُتدربين المتفوقين خريجي دورات تدريبية عن طريق مراكز التدريب التابعة للوزارة في محافظة الأسكندرية ، على مهن متنوعة منها " تبريد وتكييف، وكهرباء تركيبات، وصيانة موبايل، وميكانيكا سيارات ، وكوافير حريمي ..وغيرها.