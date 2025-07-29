شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "مياه الشرب" يكشف سبب استمرار الانقطاع: إدخال مغذٍ كهربائي جديد وراء التأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مناطق عدة بمحافظة الجيزة انقطاعات متكررة في خدمات المياه والكهرباء خلال الأيام الماضية، ما أثار تذمرًا لدى المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

بدوره، قال المهندس وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن السبب الرئيسي لانقطاع المياه مؤخرًا هو أعمال إدخال مغذٍ كهربائي جديد لمحطة مياه جزيرة الدهب، بهدف تقوية الشبكة وضمان استقرار الخدمة مستقبلًا.

وأوضح عابدين، أن الكهرباء قامت بجهود كبيرة لإدخال مصدر تغذية جديد للمرافق الحيوية بالمحافظة، ومن المتوقع الانتهاء من اختبار وتشغيل الخط الجديد خلال ساعات قليلة، مؤكدا أن الشركة بدأت تشغيل المحطة بطاقة 75%، بما يعادل 600 ألف متر مكعب يوميًا.

وأشار إلى أن الانقطاعات الحالية متفاوتة بين المناطق، فبعضها يعاني من ضعف في ضخ المياه، والبعض الآخر لم تصله الخدمة بعد، حسب قربه من خطوط التغذية.

وبشأن شكاوى المواطنين من عدم وصول سيارات المياه لبعض المناطق، أكد عابدين أن هناك غرفة عمليات منعقدة برئاسة محافظ الجيزة، ويتم تسيير سيارات المياه النقية إلى المناطق المتضررة بناءً على البلاغات الواردة عبر الخط الساخن 125، أو من خلال غرف عمليات المحافظة والشركة القابضة.

وختم بتأكيده على استعداد الفرق الفنية وسيارات المياه للتدخل الفوري، داعيًا المواطنين إلى التحمل لحين انتهاء أعمال التطوير الجارية.