سليمان وهدان: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية

أكد النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن دعوات حصار السفارات المصرية ممنهجة ومنظمة من جماعة الإخوان الإرهابية والتى هدفها إرسال رسائل لزعزعة العلاقات المصرية، بعد نجاح الدبلوماسية المصرية في كافة القضايا وقبل اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، فقد أرادوا تشويه المواقف الدبلوماسية.

وأضاف "وهدان" خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أنه كان من باب أولى إغلاق السفارات الإسرائيلية إذا كان يقدر فعل هذا الأمر ولكن أصحاب هذه الدعوات لا يفكرون بل ينفذون أوامر لخدمة الأجندة الصهيونية.